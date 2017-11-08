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العبد الكريم: الحفاظ على آثارنا واجب وطني يعكس تنوعنا الثقافي والحضاري

العبد الكريم: الحفاظ على آثارنا واجب وطني يعكس تنوعنا الثقافي والحضاري
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تواصل – هياء الدكان:

أكد الدكتور محمد العبدالكريم المتخصص في الفنون البصرية ضرورة الاهتمام بالآثار الوطنية كواجب إنساني ووطني، مشيرا إلى أن قوة الماضي وعمق الثقافة فيه تقوية للحاضر والمستقبل.

وأشار العبدالكريم إلى أن الأمم السابقة خلفت لنا إرثاً عمرانياً وبقايا مادية أثرية تقارع في قيمتها حضارات العالم، بل تتفوق عليها تنوعاً وقوة وجدارة إتقان وعمق مضمون، وأن تلك البقايا والكنوز الأثرية التي تخاطب الوجدان قبل العقل، يجب الحفاظ عليها انتماءً للوطن واحتراماً للإنسانية التي كرمها الله.

جاء ذلك خلال لقاء له عبر القناة الثقافية السعودية، تحدث فيه عن “الملتقى الأول للآثار الوطنية بالمملكة العربية السعودية” الذي تقيمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برعاية خادم الحرمين الشريفين

وأوضح العبدالكريم أن الواجب على مؤسسات وأبناء المملكة أن يُعلوا من تلك القيمة ويتحدثوا عنها فخراً واعتزازاً، من خلال الإعلام ومتخصصي الآثار والفنون، خصوصاً وأن تلك الآثار تثمل تنوعاً ثقافياً وحضارياً للملكة.

وأضاف قائلاً: “الوطن يحتاج من أبنائه الكثير في نطاقات إعلاء قيمة وثرواته الحضارية التي تتحدث عن نفسها، في ضوء من القيم والأصالة والثقافة الإنسانية والإسلامية؛ بعون الله تعالى وتوفيق”.

واختتم كلامه “لنُطلع العالم على عميق تجذر إرثنا الثقافي والحضاري، وما تربينا عليه من آداب وسماحة وقدرات وجود وأثر”.

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