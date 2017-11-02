كلية خدمة المجتمع تفتح باب التسجيل في دوراتها التدريبية

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أعلنت كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى عن فتح باب التسجيل في الدورات التدريبية للفصل الدراسي الجامعي الحالي 1438 / 1439 هـ.

وشملت الدورات مجالات برامج الحاسب الآلي “السكرتارية، والأرشفة الإلكترونية، صيانة الجوالات، والأجهزة الذكية، وتصميم مواقع الإنترنت” واللغات الأجنبية المختلفة “اللغة الإنجليزية (عدة مستويات)، وتأهيل لاجتياز الاختبارات الدولية (TOFEL – IELTS ) بالإضافة إلى دورات إدارية وتطويرية مختلفة “تخطيط وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط، بناء وتأسيس مدير ناجح.

ودعت العمادة الراغبين في التسجيل الدخول علىالرابط التالي