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ارتفاع عدد المستثمرين في سوق الأسهم إلى 4 ملايين و650 ألفًا

ارتفاع عدد المستثمرين في سوق الأسهم إلى 4 ملايين و650 ألفًا
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تواصل – الرياض

كشفت تقارير اقتصادية عن ارتفاع عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية “تاسي” بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 4 ملايين و650 ألف مستثمر، يملكون نحو 9.33 مليون محفظة استثمارية بمتوسط محفظتين لكل مستثمر.

فيما بلغ عدد ملاك الصكوك والسندات المدرجة بنهاية الفترة نفسها نحو 50 مالكاً، ولا يوجد بينهم أفراد “خمس جهات حكومية وشبه حكومية و28 شركة و17 صندوقاً”، تملك صكوكاً وسندات قيمتها نحو 24.81 مليار ريال.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات “تداول”، فإن متوسط ما يملكه كل مستثمر فرد بنهاية الربع الثالث من العام 2017 يبلغ نحو 101.08 ألف ريال مقارنة بـ 86.45 ألف ريال بنهاية الفترة ذاتها من عام 2016، مسجلة نمواً نسبته 16.9% بما يعادل 14.63 ألف ريال.

وبلغ متوسط قيمة كل محفظة من محافظ الأفراد بنهاية الربع الثالث من العام 2017 نحو 50.44 ألف ريال، مقارنة بـ 43.7 ألف ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2016، مرتفعة بنسبة 15.4% بما يعادل 6.74 ألف ريال.

وبلغت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأفراد بنهاية الربع الثالث من العام 2017 في سوق الأسهم السعودية نحو 479.49 مليار ريال تمثل نحو 27.3% من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنهاية الفترة ذاتها.

وبالعودة إلى عدد المستثمرين الأفراد، فقد أظهر التحليل نمو المستثمرات الإناث في سوق الأسهم السعودية بأعلى من المستثمرين الذكور بنهاية الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، إذ نمت أعدادهن بنسبة 1.7%، أما الذكور فقد نما عددهم 1%.

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