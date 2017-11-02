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ميزة من «جوجل» للربط بين أجهزة «أندرويد».. هكذا يمكن تشغيلها

ميزة من «جوجل» للربط بين أجهزة «أندرويد».. هكذا يمكن تشغيلها
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “جوجل” ميزة جديدة لنظام تشغيل أندرويد الخاص بها تحمل اسم FAST PAIR، وهي تساعد المستخدمين في ربط أجهزتهم معاً عن طريق البلوتوث، ولكن بسرعة فائقة.

وقالت الشركة عبر المدونة الخاصة بالمطورين: إن “ميزة FAST PAIR ستكون متاحة فقط على أجهزة أندرويد التي تعمل مع إصدار مارشيملو 6.0 وما فوق”، بحسب موقع “DIGITARTLENDS” الأمريكي.

وقال الموقع: “كل ما على المستخدم فعله هو وضع السماعة الخاصة به أو أي جهاز آخر يريد مزامنته بالقرب من هاتف أندرويد، وسيظهر إخطاراً يتم الضغط عليه للموافقة على الربط، وسيجد المستخدم صورة الجهاز على شاشة الهاتف، وهي نفس الطريقة التي تتيحها أبل لمستخدمي هواتف آيفون”.

وتستخدم أبل “رقاقة W1” من أجل مساعدة المستخدمين في مزامنة الأجهزة مثل سماعات AIRPODS اللاسلكية مع هواتف الآيفون، ولكن ميزة جوجل تعمل من خلال BLUETOOTH 5.0.

ومن المقرر -بحسب الموقع- أن تكون ميزة FAST PAIR مفيدة بشكل كبير، خاصة وأن العالم يتجه إلى اللاسلكي، ويعد هاتف جوجل بيكسل 2 هو الأحدث في سلسلة من الأجهزة التي لا يوجد بها جاك سماعة الرأس المعتاد.

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