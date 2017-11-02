عاملات نائمات بممر مستشفى.. و«صحة بيشة» تلاحق ملتقطة الصورة

تواصل- فريق التحرير:

أظهرت صورة متداولة عاملات في مستشفى العلايا العام نائمات في أحد ممرات المستشفى؛ حيث ذكر متداولو الصورة، أن العاملات ينمن بهذه الطريقة لأن غرفهن صغيرة جداً، لافتين إلى أن بعض دورات المياه لا توجد بها كهرباء.

من جهته قال المتحدث الرسمي لصحة، بيشة عبدالله الغامدي: إن العاملات يتبعن لمتعهد الصيانة والنظافة في مستشفى العلايا العام في مناوبة ما بعد منتصف الليل، ويعملن في عنبر تنويم النساء، مضيفاً أن “الصورة التقطت بواسطة مرافقة لإحدى المريضات، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وتقديم بلاغ ضدها”.