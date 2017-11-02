«حقوق الإنسان» تكشف معلومات جديدة عن «الطفل الباكي» وأسرته

تواصل – الرياض:

كشف محمد بن بريق، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير، معلومات جديدة عن طفل خميس مشيط، الذي ظهر في مقطع فيديو يشكو من تعرضه للعنف من والده وخاله، موضحاً أن الطفل سبق وتقدم بشكوى لوحدة الحماية، وأدخل دار الحماية ودار الملاحظة من قبل.

وعن حالة الطفل قال “بريق”: إن والد الطفل منفصل عن والدته، ووالد الطفل ليس مريضاً نفسياً كما قيل، بل يشغل وظيفةً مرموقةً، وهو حريص على ابنه، ولكنّ الطفل يعاني من مشكلات سلوكية ويغيب بالأيام عن المنزل.

وأضاف أنه تواصل مع والد وخال ووالدة الطفل، واتضح أن الطفل دائم التغيب عن المنزل لفترات طويلة، وهذا السبب وراء عدم إقامته مع والده، ورفض خاله إقامته عند والدته، لافتاً إلى أن الطفل سبق دخوله دار الأحداث والملاحظة، وتم تسليمه لوالده بعدها؛ بسبب ارتكابه مخالفات عديدة.

وقال مدير هيئة حقوق الإنسان بعسير: إن والد الطفل أبلغه أن ابنه متغيب عن المنزل ولا يعلم عنه شيئاً، وأن الجهات الأمنية توصلت إلى مكان الطفل، ويجري حالياً البحث عن حل مناسب يُرضي جميع الأطراف.

وكان خالد أبا الخيل،‏ المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أكد أن وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة عسير تتابع حالة الطفل حالياً، بالتعاون مع الجهات المختصة، ومتابعة حالته الصحية والاطمئنان على سلامته، والتعامل مع الحالة وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.