وزير التعليم: نسعى لخصخصة التعليم دون التأثير على الجودة

تواصل – فريق التحرير

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن أن مدارس المملكة تحتضن حوالي 287 ألف طالب يمني، يدرسون بمدارس المملكة.

وشدد العيسى خلال كلمة المملكة في الجلسة الختامية لمؤتمر اليونسكو العام بباريس أن وزارة التعليم تعمل على ترشيد الإنفاق وتطبيق أعلى معايير المساءلة، وتسعى لخصخصة التعليم دون التأثير على الجودة.

وأشار إلى أن المملكة تسعى في الوقتِ الحاضرِ إلى خلقِ البدائلِ في تمويلِ التعليمِ من خلالِ تطبيقِ برامجِ الخصخصةِ العامةِ دونَ التأثيرِ على جودةِ التعليمِ، بل لتطويرهِ وتقديمِ ما يطمحُ إليه المواطن.

وأوضح أنه تم القيام بدراسةِ آلياتِ التمويلِ في بعضِ الدولِ، و المنظماتِ الدوليةِ كاليونسكو وغيرِها والأنظمةِ والقوانينِ لرسمِ بدائلِ تمويل تعليمية جديدة في خصخصةِ التعليم.