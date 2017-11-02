الجيش اليمني يُحرِّر مناطق غربي تعز

تواصل – واس:

كشفت مصدر عسكري يمني عن تحقيق الجيش اليمني، تقدمًا جديداً في المعارك التي يخوضها ضد الميليشيات الانقلابية في جبهة مقبنة بغربي تعز.

وقال المصدر، في تصريح لموقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن الجيش اليمني أحكم سيطرته على قرية القاعدة والتباب المحيطة بها جنوبي مديرية مقبنة.

وأشار المصدر إلى توسع المعارك بين الجيش والميليشيات لتشمل عزلتي الشراجة وبني بكاري وحمير ومنطقة الرحبة وقرية الاشروح الواقعة من الجهة الشمالية لجبهة الكدحة.

وأحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تسلل للميليشيا إلى منطقة المدافن وعدد من القرى المحيطة بها في جبهة مقبنة.