«غراب» يسرق 30 ألف جنيه من مزارع مصري

تواصل – فريق التحرير:

واقعة غريبة شهدتها قرية “سيدي وصيف” التابعة لمحافظة الغربية المصرية، تتمثل في سرقة غراب مبلغ 30 ألف جنيه من مزارع بالقرية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المزارع كان في حقل بالقرية الواقعة على ضفة نهر النيل الذي يفصل بين محافظتي الغربية والدقهلية، بعد إتمام عملية بيع “جاموسة” بالمبلغ المذكور، ووضعه داخل “صرّة” صنعها من منديل قماشي.

وذكرت أن المزارع وضع المبلغ بجانبه وكان يواصل بعض الأعمال بالحقل قبل أن يفاجأ بغراب ينقض على المنديل الذي يحوي المال ليحمله بمنقاره ويطير به عابراً نهر النيل الذي يفصل بين القرية وقرية “ميت أبو العز” التابعة لمحافظة الدقهلية.

وهرع المزارع إلى أحد قوارب الصيد في محاولة للحاق بالغراب لكنه عندما وصل للضفة الأخرى كان الغراب قد اختفى عن نظره، وظل يبحث بين الأشجار والحقول عن المال أو الغراب ولكن دون جدوى.