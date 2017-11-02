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كيفية حل مشكلة توقُّف «التاتش» والشاشة السوداء في «آيفون» و«آيباد»

كيفية حل مشكلة توقُّف «التاتش» والشاشة السوداء في «آيفون» و«آيباد»
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تواصل – فريق التحرير:
يتعذر أحياناً تشغيل أجهزة “آيفون” و”آيباد” و”آيبود تتش” وتصاب بالجمود، وتصبح أيضاً شاشة الجهاز متوقفة أو لا تستجيب عند لمسها، وتكون عالقة عند تشغيلها، لا سيما بعد تحديب نظام “IOS11”.
وأوضح المختص التقني عبدالله السبيعي، في تغريدات عبر حسابه على “تويتر” الحل لهذه المشكلة في أجهزة “آيفون 8 و7 و6″، مبيناً أنه إذا كانت الشاشة سوداء أو متوقفة، فقد يلزم فرض إعادة تشغيل الجهاز، ولا يؤدي ذلك لمسح المحتوى.
ولفت “السبيعي” إلى أنه إذا أصبحت الشاشة سوداء والأزرار لا تستجيب، فإنه يلزم إجراء الآتي:
1- “آيفون 8 وبلس”: اضغط على زر رفع مستوى الصوت ثم حرره بسرعة، وبعد ذلك اضغط على زر خفض مستوى الصوت ثم حرره بسرعة، وأخيراً اضغط على الاستمرار على الزر الجانبي إلى أن يظهر شعار “آبل”.
2- “آيفون7 وبلس”: اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر خفض مستوى الصوت في آن واحد، لمدة 10 ثوانٍ، على الأقل إلى أن يظهر شعار “أبل”.
3- “آيفون 6S والإصدارات الأقدم أو أيباد أو أيبود”: اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية والزر العلوي (أو الجانبي) في آنٍ واحد لمدة 10 ثوانٍ إلى أن يظهر شعار “آبل”.

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