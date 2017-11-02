للحامل.. هذه الأطعمة قد تُصيب «الجنين» بمشاكل خطيرة بعد الولادة

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“الحمل” من أهم المراحل في حياة المرأة، حيث تمر بالعديد من التقلبات الجسدية والنفسية والعاطفية خلاله، حيث تشعر أنها تتقاسم الحياة مع طفلها، وتشعر كيف يكبر يوماً بعد يوم، وتشعر بحركاته ودقات قلبه.

ولا بد للحامل من الاهتمام بصحتها واتباع أنظمة غذائية متوازنة خلال هذه المرحلة، والحفاظ على تناول أطعمة معينة وتجنب أخرى حفاظاً على صحتها، وحرصاً على صحة الجنين.

وفي هذا الصدد، حذَّر الدكتور صالح العسيري، استشاري وأستاذ أمراض وجراحات العقم، عبر حسابه على “تويتر” المرأة الحامل من تناول الطعام الغني بالدهون والسكر؛ نظراً لأنه قد يزيد من فرص إصابة المولود باضطراب فرط الحركة، وتشتت الانتباه.

وأضاف “العسيري” في تغريدةٍ أخرى: أن “ارتفاع مستوى السكر في الدم في الأشهر الأولى من الحمل قد يزيد من نسبة إصابة الجنين بتشوهات خلقية في المخ والعمود الفقري والقلب”.