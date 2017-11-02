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تنفيذ «القصاص» في مواطن طعن زوجته بسكين

تنفيذ «القصاص» في مواطن طعن زوجته بسكين
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الداخلية اليوم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن طعن زوجته بسكين حتى الموت في الرياض.

وقالت “الداخلية” في بيان لها:”أقدم شافي بن حطاب بن فيحان آل بريك الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل زوجته / شعاع بنت بتال بن عيد آل بريك الدوسري – سعودية الجنسية -، وذلك بطعنها بسكين مما أدى إلى وفاتها.”

وأضاف البيان: “بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمه وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .”

وتابعت “الداخلية” في بيانها: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / شافي بن حطاب بن فيحان آل بريك الدوسري – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 13 / 2 / 1439هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض”.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين ،على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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