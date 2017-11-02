وزير الطاقة الروسي: تعاون لإنشاء محطة للطاقة الذرية بالسعودية

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قال وزير الطاقة في روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة الكسندر نوفاك، “نعمل مع السعودية لاكتشاف تقنيات جديدة بصناعة الطاقة، ونتعاون لإنشاء محطة للطاقة الذرية بالمملكة”.

وأضاف “نوفاك”، “شكلنا فريق عمل خاص لتذليل العقبات أمام المستثمرين، ووقعنا مذكرة تفاهم في الطاقة والمناخ بين البلدين”، مؤكد “نعمل مع المملكة على استقرار أسعار الطاقة، والتبادل التجاري بيننا ارتفع 70%عام 2017 بـ570 مليون دولار”.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم، وزير الطاقة في روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة الكسندر نوفاك؛ حيث تم استعراض العلاقات الثنائية والدور المهم للجنة السعودية الروسية المشتركة في تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.