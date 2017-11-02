الشورى يدعو المساحة الجيولوجية لاستكمال دراسات مخاطر السيول والفيضانات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

الإعلام تحقق وتسحب الرواية الخادشة للحياء لـ«بدرية البشر»

الإعلام تحقق وتسحب الرواية الخادشة للحياء لـ«بدرية البشر»

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

سحب رواية لـ«بدرية البشر» من «جرير» بسبب محتوى خادش للحياء

سحب رواية لـ«بدرية البشر» من «جرير» بسبب محتوى خادش للحياء

الشورى يدعو المساحة الجيولوجية لاستكمال دراسات مخاطر السيول والفيضانات

الشورى يدعو المساحة الجيولوجية لاستكمال دراسات مخاطر السيول والفيضانات
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى، هيئة المساحة الجيولوجية إلى استكمال دراسات مخاطر السيول والفيضانات لمناطق المملكة كاملة، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لمجاري الأودية وأحرامها على خرائط جوية ووفقاً لإحداثيات توضح ذلك.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتحديد أهم الفرص التعدينية المتوافرة وإعداد دراساتها لما قبل الجدوى الاقتصادية، والتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتقديمها كفرص استثمارية للقطاعين العام والخاص.

وتساءل أعضاء اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة، عن دور الهيئة في تحديد المخزون المائي للمملكة من المياه الجوفية، ودورها في رسم خرائط توضيحية للنطاق العمراني في المدن يوضح فيها محارم السيول ومخاطرها والأودية.

وأكدت اللجنة على ضرورة عدم إضافة أي كتل سكنية أو نطاقات عمرانية أو تحويل أراض زراعية إلى سكنية إلا بعد اعتماد الدراسات الهيدرولوجية والتصاميم اللازمة للتأكد من عدم وجود مخاطر طبيعية أو أماكن تعدينية.

ولفت الأمير الدكتور خالد آل سعود النظر إلى أن تقرير هيئة المساحة الجيولوجية لم يتناول المياه ومصادرها وكمياتها.

فيما أشار الدكتور سامي زيدان إلى أهمية الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية في محطات توليد الكهرباء، بينما شدد الدكتور طارق فدعق على الهيئة أن تعمل على مواكبة تقنيات المعادن الجديدة، وأن تعمل على معالجة المخاطر من الجانب الفني خصوصاً التعدين.

يذكر أن تقرير الهيئة قد كشف أن عدد العاملين بها بلغ 856 موظفاً، 86.9 % منهم على بند 105، وهو الأمر الذي جعل الدكتور عبدالله الفوزان يتساءل لماذا لم تتعامل لجنة المياه والزراعة والبيئة مع هذه الحقيقة المفجعة، وتضمن في توصياتها على تقرير الهيئة الطلب من الهيئة ترسيم هؤلاء الموظفين على نظام الخدمة المدنية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الشورى يناقش «مشروع مكافحة التمييز وبثّ الكراهية»

الشورى يناقش «مشروع مكافحة التمييز وبثّ الكراهية»

«الشورى»: لجنة لدراسة تعديل نظام نزع ملكية العقارات

«الشورى»: لجنة لدراسة تعديل نظام نزع ملكية العقارات

الشورى يشن هجوما لاذعا على «واس» ويطالب بخصصتها وتطوير أدائها

الشورى يشن هجوما لاذعا على «واس» ويطالب بخصصتها وتطوير أدائها

الشورى ينتقد مستشفى الملك فيصل.. 23 مليونًا للنقل والمياه ومليون ريال للأبحاث

الشورى ينتقد مستشفى الملك فيصل.. 23 مليونًا للنقل والمياه ومليون ريال للأبحاث

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>