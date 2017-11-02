وزير التعليم: نظامنا المحاسبي دقيق ويقضي على الهدر المالي 

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أكد الدكتور أحمد العيسى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الارتقاء بمستوى التعليم وبناء نظام تعليمي رائد، وأنها لذلك عززت المراجعة المحاسبية المعتمدة على مراجعة داخلية من المؤسسة أو الوزارة، وأخرى خارجية من قطاعات أخرى في الدولة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس (الأربعاء) ، في الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات مؤتمر اليونسكو العام في باريس، موضحاً أن كل وزارة بالمملكة، لها إدارة خاصة بالمتابعة والتدقيق، وإدارة خاصة بالجودة، إضافة إلى الإدارة المالية والمراجعة الكلية من الممثل المالي.

وفيما يتعلق بالمراجعة الخارجية فأكد أنه يتم من قبل وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وهذا كفيل جدا بتعزيز المساءلة لدعم الجودة إضافة إلى القضاء على الهدر المالي أو الإنفاق في غير مواضعه”، وذلك على حد قوله.

وأبان، وفقاً لـ”عكاظ”، أن النظام المحاسبي مطبق في كل جامعة وإدارة تعليم في المملكة، وهو مبني أيضا على المحاسبة في تحقيق الإنجازات وكفاءة المخرجات.

وأوضح أن المملكة تعمل بشكل جاد للوصول بالنظام التعليمي إلى مستويات عالمية وعالية، وإلى بناء عالمي رائد يرتقي بالتعليم والتعلم، ويؤسس للإبداع والابتكار، ويتبنى الموهبة وينمي الفكر، ويشارك في بناء المستقبل ويحارب الجهل ويضمن للمواطن حقه في تعليم راق دائم طول حياته له ولأبنائه.

ونوه العيسى إلى حرص المملكة على الاستفادة من البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية كاليونسكو، وتجارب الدول الأخرى في النهوض بأنظمتها التعليمية، والسعي لبناء الشراكات الإستراتيجية مع دول مختلفة في مجالات التعليم، ومع المنظمات العالمية المهتمة بالجوانب التعليمية.

وأكد أن عدد المبتعثين حاليا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي تشرف عليه الوزارة، وصل إلى 114.735 طالباً وطالبة، في دول مختلفة وجامعات رائدة، وتمثل الطالبات ما نسبته 31% منهم، مبيناً أن لهذا البرنامج نظاماً محاسبياً دقيقاً تشرف عليه وزارتا المالية والتعليم.