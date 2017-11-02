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«قياس»: تدريب مجاني للطلاب ولا إلغاء لاختبار القدرات

«قياس»: تدريب مجاني للطلاب ولا إلغاء لاختبار القدرات
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تواصل- الرياض:

استبعد رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) الأمير الدكتور فيصل المشاري أي نية لإلغاء اختبار القدرات، مؤكداً أهميته.

وأوضح، أنه لم يتم تلقي أي طلبات لإلغائها، معتبرا أنها تشحذ همم الطلاب والطالبات لأن يحققوا أعلى المستويات في هذه المجالات، وتساهم في حفزهم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وهذه المهارات يحتاجها الطالب في الجامعة وفي الوظيفة، وفقا لـ”عكاظ”.

وقال: “اليوم يتطلع الجميع إلى أن يكون خريج الثانوية وخريج الجامعة على مستوى عالٍ من المهارات ويكون عنصراً بنّاء في المجتمع”.

وحول برامج تدريب الطلبة لتهيئتهم لهذه الاختبارات، قال المشاري مصادر التدريب الآن متعددة ويقدم المركز تطبيقات جيدة.

وكشف رئيس قياس عن توقيع المركز الوطني للقياس والتقويم اتفاقيات مع بعض الجهات الرائدة لتقديم تدريب مجاني للطلاب والطالبات في أي مكان ويمكن أن يستفيد الطالب والطالبة من هذا التدريب الإلكتروني في بيته أو في مدرسته وما زالت لدينا منتجات كثيرة لتهيئة الطلاب والطالبات لأداء أفضل.

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بورصة تواصل

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