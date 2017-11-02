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«غرفة مكة»: خسارة المرشحات الثلاث في انتخابات مجلس الإدارة

«غرفة مكة»: خسارة المرشحات الثلاث في انتخابات مجلس الإدارة
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تواصل- مكة:

أعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات الدورة الـ20 لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أمس الأربعاء، فوز 12 مرشحاً، من بين 40 مرشحاً ومرشحة في قائمتي التجار والصناع، ليشكلوا مجلس الإدارة الجديد، ويسيّروا العمل خلال الفترة 1439 إلى 1443.

وأوضحت اللجنة الإشرافية، أن المرشحات الثلاث: هيفاء أبو نار وسارة جاد ونادية عمر، خسروا الانتخابات، مضيفة “تصدر نتيجة الانتخابات عن فئة الصناع نايف مشعل الزايدي بـ851 صوتاً، وتصدر عن فئة التجار خالد ردة الحارثي بـ722 صوتاً”، وفقاً لـ”عكاظ”.

وبينت اللجنة أن عدد الناخبين بلغ 2831 ناخباً، بينما بلغ العدد الإجمالي لأصوات الناخبين 10391 صوتاً، كما أظهرت قائمة المرشحين لانتخابات الغرفة، أن 90% من المتنافسين شباب، في مسعى لبدء المرحلة القادمة بقيادات شابة قادرة على القيادة برؤية وأهداف تطور استراتيجية عمل الغرفة، إذ لم تتخط أعمار أغلب الفائزين 40 عاماً.

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