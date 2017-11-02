بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مدارس المدينة الأحد المقبل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

سحب رواية لـ«بدرية البشر» من «جرير» بسبب محتوى خادش للحياء

سحب رواية لـ«بدرية البشر» من «جرير» بسبب محتوى خادش للحياء

أول تعليق من «علي العلياني» بعد توجيه «العيسى» برفع قضية ضده

أول تعليق من «علي العلياني» بعد توجيه «العيسى» برفع قضية ضده

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مدارس المدينة الأحد المقبل

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مدارس المدينة الأحد المقبل
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، بدء تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي في جميع المدارس بالمنطقة الأحد المقبل.

وبيّنت إدارة التعليم في تعميم أصدرته اليوم، أن الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين سيبدأ عند الساعة 7:30 والحصة الأولى 7:45م، فيما سيكون الانصراف عند الساعة 2:15 ظهراً، عدا يوم الخميس، إذ سيكون الانصراف عند الساعة 1:30 ظهراً، وذلك بعد إضافة حصة النشاط.

وسيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات عند الساعة 7:15 وتبدأ الحصة الأولى 7:30، والانصراف عند الساعة الثانية ظهراً، عدا يوم الخميس عند الساعة 1:15 ظهراً، وذلك بعد إضافة حصة النشاط.

وأشارت الإدارة إلى أن بداية الدوام الصباحي في المدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين، سيكون وفقاً لما أشير إليه أعلاه ـ فيما سيكون الدوام للمدرسة المشاركة في الفترة الثانية بالتنسيق بين المدرستين لتحديد بداية ونهاية دوام كل مدرسة مع إشعار مكتب التعليم الذي تتبع له المدارس بالتوقيت الزمني لاعتماده.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

التعليم: «قياس» شرط أساسي للعمل الإشرافي والقيادة والإرشاد

التعليم: «قياس» شرط أساسي للعمل الإشرافي والقيادة والإرشاد

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مدارس المدينة الأحد المقبل

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مدارس المدينة الأحد المقبل

بسبب «الغبار».. تعليق الدراسة غداً في مدارس الجوف

بسبب «الغبار».. تعليق الدراسة غداً في مدارس الجوف

«التعليم» ترصد المدارس غير الملتزمة بـ«ساعة النشاط»

«التعليم» ترصد المدارس غير الملتزمة بـ«ساعة النشاط»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>