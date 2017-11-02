بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مدارس المدينة الأحد المقبل

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، بدء تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي في جميع المدارس بالمنطقة الأحد المقبل.

وبيّنت إدارة التعليم في تعميم أصدرته اليوم، أن الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين سيبدأ عند الساعة 7:30 والحصة الأولى 7:45م، فيما سيكون الانصراف عند الساعة 2:15 ظهراً، عدا يوم الخميس، إذ سيكون الانصراف عند الساعة 1:30 ظهراً، وذلك بعد إضافة حصة النشاط.

وسيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات عند الساعة 7:15 وتبدأ الحصة الأولى 7:30، والانصراف عند الساعة الثانية ظهراً، عدا يوم الخميس عند الساعة 1:15 ظهراً، وذلك بعد إضافة حصة النشاط.

وأشارت الإدارة إلى أن بداية الدوام الصباحي في المدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين، سيكون وفقاً لما أشير إليه أعلاه ـ فيما سيكون الدوام للمدرسة المشاركة في الفترة الثانية بالتنسيق بين المدرستين لتحديد بداية ونهاية دوام كل مدرسة مع إشعار مكتب التعليم الذي تتبع له المدارس بالتوقيت الزمني لاعتماده.