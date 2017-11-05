الخطوط السعودية تفتح القبول لتدريب وظائف «ملاحي المقصورة»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية للنقل الجوي عن فتح باب القبول ببرنامج تدريبي على وظائف بمسمى (ملاح مقصورة)، وذلك لحملة مؤهلات البكالوريوس والثانوية والدبلوم، وآخر موعد للتقديم هو 2017/11/09م.
التفاصيل والتقديممن هنا
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية للنقل الجوي عن فتح باب القبول ببرنامج تدريبي على وظائف بمسمى (ملاح مقصورة)، وذلك لحملة مؤهلات البكالوريوس والثانوية والدبلوم، وآخر موعد للتقديم هو 2017/11/09م.
التفاصيل والتقديممن هنا
كيف اقدم ي شباب ؟
عن طريق الموقع الرابط موجود عندك