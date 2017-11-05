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ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
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ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

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الخطوط السعودية تفتح القبول لتدريب وظائف «ملاحي المقصورة»

الخطوط السعودية تفتح القبول لتدريب وظائف «ملاحي المقصورة»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية‏ للنقل الجوي عن فتح باب القبول ببرنامج تدريبي على وظائف بمسمى (ملاح مقصورة)، وذلك لحملة مؤهلات البكالوريوس والثانوية والدبلوم، وآخر موعد للتقديم هو 2017/11/09م.

التفاصيل والتقديممن هنا

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