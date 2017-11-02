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محللون: آي فون تن الأفضل رغم احتمالات الخلل في التعرف على الوجه

محللون: آي فون تن الأفضل رغم احتمالات الخلل في التعرف على الوجه
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تواصل – وكالات
زعم محللون في مجال الهواتف والتقنيات، أن أول عمليات تقييم لهاتف شركة أبل (آي فون تن) الذي ينتظره الناس بلهفة، تكشف أنه أفضل هاتف آي فون حتى الآن، رغم احتمالية وجود بعض الخلل في خاصية أبل الجديدة المتعلقة بالتعرف على الوجوه.

وقبيل طرحه في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) تهيمن مخاوف بشأن كم المعروض من الهاتف الجديد ودقة نظامه. ويتميز الجهاز بتصميم يجمع بين الزجاج والصلب المقاوم للصدأ. وتحاول أبل التفوق على خاصية الفتح بالتعرف على الوجه لدى سامسونغ.

ويقول محللون: إن الطلب على هاتف آي فون، الذي يبلغ سعره 999 دولاراً ويعد أغلى هاتف تطرحه أبل على الإطلاق، يتجاوز بكثير بالفعل الكمية المطروحة منه.

نيلاي باتيل المحللة لدى شبكة فيرج “إن سمكه رفيع. انه قوي وبه أفكار طموحة بشأن استخدامات كاميرات الهواتف كما أنه يدفع لغة تصميم الهواتف إلى مكان جديد وغريب”.

وارتفعت أسهم أبل 1.4 بالمئة مسجلة ارتفاعاً قياسياً إلى 169.09 دولار يوم الثلاثاء.

وفي الهاتف الجديد تم إلغاء خاصية بصمة الإصبع واستبدلت بخاصية التعرف على الوجه التي تُشغل الهاتف بمساعدة كاميرا أمامية بالأشعة تحت الحمراء مسماة (ترو ديبث).

وتعمل الخاصية حتى إذا غير المستخدم مظهره فارتدى نظارة على سبيل المثال، لكنها قد لا تعمل إذا أخفيت أو شوشت بعض الخصائص المميزة للوجه.

وقال المحللون إن أبل أعطت إرشاداً بأن نظام التعرف على الوجه يعمل بشكل أفضل عندما تكون المسافة بين الجهاز والوجه بين 25 و50 سنتيمتراً.

ووصفت أبل تصميم آي فون تن بالجديد كلياً. وتغطي شاشته الجزء الأمامي كله عدا جزء ضئيل به جهازا استشعار وعدسة الكاميرا الأمامية والميكروفون والسماعة.

واتفق كثير من المحللين على أنه على الرغم من أن بعض العملاء قد يكونون مستعدين لدفع السعر الباهظ للهاتف كما يفعلون عادة مقابل هواتف آي فون الجديدة، إلا أن البعض الآخر قد يشعرون أن السعر مبالغ فيه.

ولأول مرة استخدمت أبل في هاتفها الجديد شاشة من طراز أو.إل.إي.دي، أو صمام ثنائي عضوي باعث للضوء، التي قال تود هاسلتون محرر التكنولوجيا بقناة سي.إن.بي.سي إنها أفضل شاشة على الإطلاق بهاتف ذكي.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    والله ما افكر اشتري ايفون بهالسعر

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