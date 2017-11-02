4 علامات تكشف نقص الألياف في طعامك

تواصل- وكالات:

الألياف سر راحة المعدة وضبط الوزن. أطعمة مثل البقوليات والبروكلي والسبانخ والملوخية والمكسرات غنية بالألياف. يحتاج الرجل بين سن 19 و50 عاماً إلى حوالي 38 غراماً من الألياف يومياً، تقل إلى 30 غرام بعد سن الـ 50. بينما تحتاج المرأة بين سن 19 و50 عاماً إلى 25 غراماً من الألياف، تقل إلى 21 غراماً بعد سن الـ 50.

أعراض نقص الألياف:

الجوع: الإحساس المتجدّد بالجوع بعد فترة قصيرة من تناول الطعام علامة على نقص الألياف في الوجبة. لزيادة الإحساس بالشبع تناول الخبز الأسمر والأرز البني والحمّص والفول والعدس.

الطاقة: الإحساس بالإرهاق ونقص الطاقة علامة على أكل الكثير من الكربوهيدرات البسيطة التي لا تحتوي على الألياف، مثل الأرز والخبز الأبيض.

الإمساك: صعوبة الإخراج علامة واضحة على نقص الألياف في الطعام. تقوم الألياف مع الماء بدور رئيسي في عملية الإخراج. عند زيادة الألياف احرص على مضغ الطعام جيداً وشرب الماء.

القلب: من فوائد أكل الألياف أن يكون القلب في صحة جيدة، لأن الأطعمة الغنية بالألياف توفر مغذيات أخرى مثل الزنك والبوتاسيوم وفيتامينات “ب”، إلى جانب أن كثرة الألياف تقلل الكولسترول.