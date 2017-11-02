برعاية المفتي.. ملتقى للتجارب القرآنية الناجحة بجامعة الملك سعود

تواصل – فريق التحرير:

برعاية سماحة مفتي عام المملكة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ المشرف العام على كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة بجامعة الملك سعود وبحضور مدير الجامعة الدكتور بدران العمر ينظم كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز – يرحمه الله- بكلية التربية قسم الدراسات الإسلامية “ملتقى التجارب القرآنية الناجحة في القطاع القرآني والتدريب” خلال الفترة من 23 إلى 24 رجب 1439هـ، الموافق 9-10 أبريل 2018م.

يضم الملتقى، والذي يقام في رحاب جامعة الملك سعود بالرياض وتنظمه المعرفة النوعية للمعارض والمؤتمرات، محاضرات وورش عمل وبرامج تدريبية في القطاع القرآني إضافة إلى معرض مصاحب للتجارب القرآنية الناجحة، ويهدف إلى جمع التجارب القرآنية المميزة ومناقشتها وتحليلها ونشرها.

وأوضح المشرف على الكرسي الدكتور خالد بن عبدالله القاسم أن الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية وجهوده في تقديم منهج القرآن وهديه بما يحقق سعادة هذا العالم وأمنه؛ ومن هنا جاءت فكرة الملتقى الذي يسعى إلى التعريف بالتجارب المميزة في القطاع القرآني ونشرها وتعميمها، بهدف الارتقاء بهذا العمل المبارك في خدمة كتاب الله تعالى.

من جانبه أوضح المستشار خالد بن يعقوب الرماح رئيس مجلس إدارة المعرفة النوعية للمعارض والمؤتمرات المنفذة للملتقى، أن الملتقى يستهدف الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمجمعات والمعاهد القرآنية والعلماء والأكاديميين والمختصين في مجال التدريب.

وأضاف أن الملتقى يناقش على مدى يومين ثلاث محاور رئيسة، المحور الأول: التجارب القرآنية المتميزة أما المحور الثاني فيتناول التدريب في القطاع القرآني، فيما يتناول المحور الثالث التقنية في خدمة القرآن الكريم.إضافة إلى البرنامج التدريبي.

ودعا المشرف على الكرسي الدكتور خالد القاسم الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد القرآنية والعلماء والأكاديميين والمختصين للمساهمة في إنجاح هذا الحدث من خلال المشاركة في فعاليات الملتقى عبر الموقع الإلكتروني للملتقى.

الموقع الإلكتروني للملتقىهنا