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«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

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تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة المرور العقيد طارق الربيعان، إن الطرق والشوارع التي ستزيد فيها السرعة القانونية في نظام “ساهر”، حسب الأنظمة التي جرى تحسينها وتطويرها هي التي ستكون سرعتها القصوى 80 أو 90 كيلومترا حسب حالة الشارع، وليس 70 كيلومتر.

وأضاف “الربيعان”، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أن “السرعة القصوى في بعض أجزاء الطريق التخصصي بالرياض 70 كيلومترا، مبيناً أنها ستعدل لتكون 80”.

وأكد، أن الطرق الرئيسية داخل المدن أو التي تربط بين المدن وبعضها لن ترفع السرعة فيها عن 120 كيلومتر، مضيفا أن النظام الدولي للمرور ينص على أن السرعة القصوى في جميع الأحوال لا يجب أن تزيد على 120 كيلومتر.

ولفت إلى أن أجهزة الرصد الآلي “ساهر” لا ترصد مخالفة زيادة السرعة على الطرق السريعة والرئيسية، إلا في حالة وصولها إلى 132 كلم، أما إذا كانت السرعة أقل من ذلك فلن يتم رصدها، مؤكدا “خلال أيام وضع مركز خاص بالاعتراض الالكتروني على مخالفات المرور”.

 

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