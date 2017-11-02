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بالفيديو.. العلياني لـ العيسى: لدي أكثر من 20 حالة فساد.. ولن تخيفني

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تواصل – الرياض:

استمراراً للهجوم المتبادل بين وزير التعليم أحمد العيسى، والإعلامي علي العلياني، واصل الأخيرُ تحدّيه لـ”وزارة التعليم” رغم رفعها دعوى قضائية ضده؛ لادعائه بوجود عصابات توظیف وفساد بالوزارة، مؤكداً استمراره في تناول ملفات الفساد.

وقال العلياني خلال برنامج “معالي المواطن”، الذي يعرض على قناة “إم بي سي”، إن رفع دعوى قضائية ضده لن يخيفه، كاشفاً عن تواصل أكثر من 20 حالة معه تشتكي من نفس حالة المعلمة التي اكتشفت تعیینھا قبل 17 عاماً دون علمھا، بحسب قوله.

وأضاف أنه كان يتوقع من وزير التعليم بعد سماعه تلك الأخبار أن يفتح تحقيقاً فيها ويُنصف المظلومات في هذا الملف، متابعاً: “أما رفع دعوى قضائية واستخدام كلمة “جزافاً” فأنا سعيد أنكم تفاعلتم ولكن ليتكم ما تكلمتم يعني، لا تُضحكون علينا العالم”.

ووجه مقدم برنامج “معالي المواطن”، عدة رسائل إلى وزير التعليم، قائلاً: “القضية واضحة والإعلام قدم قضية على الطاولة، كن شجاعاً وعادلاً وانطلق وأنجز وحل المشكلة، لست متضايقاً من رفع قضية نحن معتادون على ذلك لكن حلوا مشاكلكم.. ولا تُشوهوا صورة البلد”.

وكان وزير التعلیم الدكتور أحمد العیسى قد وجه برفع دعوى قضائیة ضد الإعلامي علي العلیاني؛ لادعائه بوجود عصابات توظیف وفساد بالوزارة، في إطار تناوله لحالة المعلمة التي اكتشفت تعیینھا قبل 17 عاماً دون علمها.

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التعليقات (٤)اضف تعليق

  2. ٣
    زائر

    والله هذا فساد وللئسف انها موجوده حتا عندنا في ديرتنا كثير وظايف وموظفين عليها ناس بل اسم بس

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  3. ٢
    زائر

    اللهم اكشف كل فاسد وافضحه بين الملأ
    هذه الوزارة لي عدة مواقف معها
    كل ماأريد قوله الفساد متسلسل من الوزارة حتى إدارات التعليم في للمناطق
    حسبنا الله ونعم والوكيل لقد رأيت وسمعت بأم عيني في تعليم عسير

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  4. ١
    زائر

    الله يوفقك ياعلي العلياني ،، وينصرك ،،، اهم شي تواجهه بالقضايا ،، وياليت كل واحد متضرر من القطاع التعليمي يتساعد ويتفاعل مع القضية ويتواصل مع العلياني ،، لانه بيقوم بهذا الشي لمصلحتهم وشكرا

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