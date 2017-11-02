تداول أجزاء خادشة للحياء برواية «بدرية البشر».. ومغردون: إفساد للمجتمع

تواصل – الرياض:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من رواية الكاتبة بدرية البشر، التي تم سحبها من أرفف البيع بمكتبة جرير مساء أمس، بعد شكوى قدمها القانوني الشريف المهدي السليماني للمكتبة عبر حسابه في “تويتر”.

وقال السليماني في تغريدته: “كيف لكتاب بهذا المحتوى يباع في قسم كتب الأطفال، أخطأت بعدم تدقيقي لمحتوى الكتاب قبل شرائه ولكن خطأكم أفدح”، وردت مكتبة جرير: “نتفق معكم في حرصكم، تم سحب النسخ من المكتبة، نشكر لك ملاحظتك”.

سحب رواية الكاتبة “بدرية البشر” المثيرة للجدل وجدت تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن نشطاء وسماً عن ذلك وصل إلى الترند في المملكة وأكثر الهشتاقات في التداول، عبروا فيه عن استنكارهم لمضمون الرواية وإجازتها ووضعها في قسم الأطفال بالمكتبات، ونشروا صور لصفحات من الرواية وبها عبارات مبتذلة وخادشة للحياء، تعتذر “تواصل” عن إرفاقها لخروجها على القيم الأخلاقية.

وقال المهندس عبدالله الدغيثر: “الجالية الليبرالية تأنس لأحاديث الجنس فتعاقرها حد الثمالة، فإن تحدث علماؤنا عن المرأة، وأحكامها قالوا عنهم نسويين ومسعورين جنسياً! تبت أيديكم”.

وتساءلت مغردة: “على أي أساس يُباع هذا الكتاب في قسم الأطفال؟ هل العنوان مناسب للأطفال، وأكثر من ذلك فظاعة محتوى الكتاب (…)، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقال راكان الهزاني‏: “ما تعرف بناتك من وين يلاقونها، نسويات تويتر، ولا الكتب (…)، ولا مسلسلات التلفزيون المنحله”.

وأشاد ماجد البراك المجلاد بوعي المجتمع مع هذه الكتب، وقال: “مجتمعنا واع ولن تمر سمومهم”، وتساءل: “كيف سمح بنشر هذا الكتاب؟”.

وقالت د. سارة الشهري‏، هناك من “سعو لتحريض بنات المجتمع، على الخروج عن أهاليهم وأخذ حريتهم وأفسدو بيوتا كثيره”، وأضافت: والله علمناكم من زمان الليبراليه هدفهم الجنس والشهوه فقط”.