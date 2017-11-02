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«كير»: ترامب يستغل حادث نيويورك لتعزيز العنصرية ضد المسلمين

«كير»: ترامب يستغل حادث نيويورك لتعزيز العنصرية ضد المسلمين
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تواصل- سامر محمد:

اتهم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” باستخدام هجوم نيويورك الإرهابي لاستهداف المسلمين.

وأشار تلفزيون kron4 الأمريكي إلى أن دعوة “ترامب” لإلغاء برنامج القرعة لتأشيرات التنوع فضلا عن الفحص الدقيق للغاية للمهاجرين، قوبلت برد فعل سلبي سريع من المسلمين.

ونقل التلفزيون عن “كير” أن “ترامب” يحاول استخدام الهجوم الإرهابي لاستهداف المسلمين ككبش فداء، كما أن إنهاء برنامج القرعة للتأشيرات سيضر كل الأسر المهاجرة وليس المسلمين فحسب.

وتحدثت “زهراء بيلو” من “كير” عن قلق المجلس من أن الرئيس يحاول استخدام المأساة التي حدثت في نيويورك لتعزيز أجندته العنصرية.

ولفتت “بيلو” إلى أنها ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” لم يتفاجئوا من تعليقات الرئيس “ترامب” في ضوء الهجوم الإرهابي في نيويورك الثلاثاء الماضي.

وذكرت أن “ترامب” حاول 4 مرات حظر دخول المسلمين إلى أمريكا وأغلق تقريبا الباب أمام توطين اللاجئين في أمريكا، ويريد الآن ردا على أحد المجرمين أن يزيد بشكل أكبر من عملية فحص اللاجئين.

وأكدت “بيلو” أن برنامج قرعة تأشيرات التنوع يساعد الولايات المتحدة في جلب أشخاص يساهمون في تعزيز قوة أمريكا، كما أن البرنامج قادر على جمع شمل الأسر، مضيفة أن تأثير إنهاء البرنامج سيمتد إلى المهاجرين المتواجدين في أمريكا بالفعل وليس القادمين الجدد فحسب.

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