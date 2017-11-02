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جرحى وفوضى إثر إطلاق نار داخل متجر بأمريكا

جرحى وفوضى إثر إطلاق نار داخل متجر بأمريكا
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تواصل – وكالات:

أعلنت شرطة ولاية كولورادو الأميركية على تويتر أن عدداً من الناس أصيبوا بالرصاص، في أحد متاجر وول مارت بمدينة ثورنتون بالولاية.

وقالت شرطة ثورنتون إنها استجابت لبلاغ إطلاق نار، ونصحت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة، بينما حضرت عشرات سيارات الشرطة والإسعاف للمكان. ولم تعلن الشرطة عن حالة الضحايا كما لم يتضح إن كانت قد ألقت القبض على الجاني.

ويرجِّح أحد الذين تواجدوا في مكان الحادث أن 6 على الأقل أصيبوا جراء إطلاق النار، الذي ما إن بدأ حتى أخذ الناس بالصراخ، وفق الشاهد.

وقال فيكتور أفيلا من شرطة ثورنتون لرويترز “سقط عدد من الناس وما زلنا نحاول التعرف على حالتهم”. وأضاف أن الزبائن والعاملين بالمتجر أخلوه فور سماع أصوات الأعيرة النارية.

وقال متحدث باسم الشرطة لوسيلة إعلام محلية إن نبأ واقعة إطلاق الرصاص ورد قبل الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء بقليل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عددا من سيارات الشرطة وعربات الإسعاف تحيط بالمتجر، كما أظهرت بعض المقاطع التي تداولها ناشطون حالة من الهرج داخل أحد المتاجر.

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بورصة تواصل

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