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بالأسماء.. «القناة الأولى» تستغني عن مذيعتيْن بعد قرار «التوطين»

بالأسماء.. «القناة الأولى» تستغني عن مذيعتيْن بعد قرار «التوطين»
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تواصل – الرياض:

استغنت قناة السعودية عن المذيعتيْن بنان البيك ومنى الحسين، عقب أيام من قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد بتوطين الوظائف الإعلامية ومنح الفرصة للمذيعات السعوديات.

أعلن ذلك مدير القناة، خالد مدخلي، وأعرب في حسابه الرسمي بـ«تويتر» أمس (الأربعاء) عن شكره الجزيل للمذيعتين على ما بذلتاه في خدمة قناة السعودية، متمنيا لهما التوفيق والسداد”.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي أعلن عن تشكيل لجنة لاستقطاب المذيعات السعوديات وتدريبهن، برئاسة خالد البيتي، وعضوية كل من الدكتورة نوال الثنيان، وطرفة عبدالرحمن، وفاطمة العنزي.

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