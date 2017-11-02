«المهندسين» تحيل 198 فنياً وافداً إلى «النيابة»

تواصل- الرياض:

قالت مصادر إن الهيئة السعودية للمهندسين، أحالت 198 مساعد مهندس وفنياً وافداً إلى النيابة العامة خلال الأشهر الماضية، بعد اكتشاف حملهم شهادات هندسية مزوّرة، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأوضحت المصادر، أن تلك الخطوة تأتي بعد توجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بتدقيق شهادات مساعدي المهندسين والفنيين، وتم تدقيق 20 ألف شهادة في الأشهر الخمسة الماضية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي أن الهيئة ستواصل الكشف عن حالات التزوير وإحالة المتورطين للجهات المختصة، مبيناً أنه تم ضبط المزورين قبل بدء ممارسة مهنة الهندسة سواء عبر الشركات الهندسية أو المقاولات أو غيرها.