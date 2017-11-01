مدرسة الإمام النسائي توزع كسوة الشتاء على المحتاجين بخميس مشيط (صور)

تواصل – علي آل هاشم:

أقامت مدرسة الإمام النسائي بخميس مشيط، أمس الأربعاء، ضمن أنشطتها المدرسية برنامجها السنوي كسوة الشتاء ضمن مبادراتها المجتمعية لدعم الأسر المعوزة والمحتاجة.

وقد تم تأمين المدرسة بالمستلزمات الضرورية لتحصّن أفرادها من قسوة برد الشتاء وقد شارك جميع المعلمين بالمدرسة وبعض الطلاب في البرنامج لتنمية الشعور لديهم بأهمية العمل الجماعي ودورهم تجاه المجتمع وتوثيق عرى التعاضد والتآلف بين أبناء الجسد والوطن الواحد.

أقيم البرنامج بحضور قائد المدرسة الأستاذ عبدالله بن علي الشهري وتنسيق المرشد الطلابي الأستاذ عبدالله الشرمان وتنظيم رائد الشراكة المجتمعية سعيد بن عبدالرحمن الشغيبي .