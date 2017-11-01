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الرياض.. جامعة دار العلوم تستضيف فعاليات خبراء التربية الفنية

الرياض.. جامعة دار العلوم تستضيف فعاليات خبراء التربية الفنية
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تواصل – هياء الدكان:
افتتحت ريم الراشد مديرة إدارة الإشراف التربوي بتعليم الرياض، والدكتور نوف العجمي وكيلة جامعة دار العلوم للشؤون الأكاديمية والأستاذة إلهام أبو حسان مستشارة المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم الرياض، ومشرفة العموم ندى السماعيل صباح أمس الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني لخبراء التربية الفنية الذي نظمته إدارة الإشراف التربوي ممثلة بقسم التربية الفنية بتعليم الرياض، واستضافته جامعة دار العلوم بحي الفلاح وحظي بورش تطبيقية وأوراق عمل مهنية وعملية وبرنامج ثقافي أشرفت عليه رئيسة قسم التربية الفنية بإدارة الإشراف التربوي الدكتور هدى بنت غازي الرويس كما حظي بحضور قيادات التعليم والمختصات والمهتمات ومشرفات ومعلمات التربية الفنية على مستوى المنطقة.
وانطلقت الفعاليات صباح الثلاثاء الماضي وتختتم اليوم الخميس بمقر جامعة دار العلوم بحي الفلاح. وتضمن البرنامج الثقافي مشاركة بورقة عمل للمعلّمة، نوال فهد ال مشعان من الابتدائية 360 التابعة لمكتب تعليم البديعة بعنوان: تعليمات لمنح بطاقة التعلم النشط، وقدمت المعلمة سحر الجويعي بالابتدائية 113 مكتب تعليم غرب مجالات المدرسة التنظيمية مع تناولت مجالات المدرسة وتاريخ الفن ومكعب المشاعر في النقد الفني والتذوق الفني وأجابت على استفسارات الحاضرات مؤكدة على قبول كل ماتكتبه الطالبة، وما تعبر عنه وتتذوقه لتبدع وورقة بعنوان “ركن المتعة والمرح” تقدمه من مكتب تعليم النهضة من الابتدائية 247 والمعلمة منى سعود جلال.
وكذلك ومن مكتب تعليم البديعة المتوسطة 51 المعلمة مي محمد الشليل، وآلية التحضير والتقويم وفق استراتيجيات التدريس الحديثة من مكتب تعليم شمال المشرفة ليلى الزامل.
وخصص ليوم الأربعاء إنجاز غرفة التربية الفنية من مكتب تعليم المزاحمية ث الغطط مع المعلمة خلود محمد الفايز، تأثير الألوان على الحالة النفسية قدمته من مكتب تعليم الشفا المشرفة منال فرحان المبروك .
ومن مكتب تعليم  الروابي شارك مركز التوحد شرق الرياض بركن تناولت فيه المعلمتين زينب عبد الله الفريح وأسماء عبد العزيز الحيزان، حيث عرضت المعلمتين تجاربهن التطبيقية وأعمال الأطفال المبدعة.
وأكدت الفريح، أن ممارسة الفنون والرسم لأطفال التوحد تجعلهم أكثر اطمئنان وهدوء وإنتاجية وينفع بالعلاج ، وعن توظيف أبعاد الفلسفة التنظيمية في دروس التربية الفنية قدمتها من مكتب تعليم شمال الابتدائية 402 المعلمة /أسماء المجحد ، واستراتيجيات التعلم النشط باستخدام اوراق العمل مكتب تعليم الشفا م 102 قدمتها المعلمة جوهره عبدالعزيز حمد العتيق.
وصممت شعار البرنامج مشرفة تربية فنية فاطمة اللحيده من تعليم الروابي ونفذ الشعار  والبطاقات والبنرات كمشاركة مجتمعية وكالة المصمم الأول.
ومن الأركان التفاعلية تضمن البرنامج ركن مشرفة التربية الفنية بتعليم النهضة نجلاء القصيمي نفذت ورشة عمل في ركنها ( التكوينات المعدنية الجمالية والتشكيل بالخامات ) ومن الأركان المشاركة كذلك: ركن المعلمتين أحلام محمد اليمني و نهلة فهد الغاشم بالثانوية الثمانون التابعة لمكتب تعليم وسط الرياض يعرض ركنهما برنامج حاسوب للتصميم الداخلي سهل على الطلاب ومجاني وبرنامج الزخرفة الإسلامية ببرنامج الوورد وركن المشرفة أريج قندلجي من تعليم وسط الرسم على الحرير  والمشرفة التربوية هناء الجماز طبقت باستخدام الألوان المائية ومشرفات ومعلمات التربية الفنية والمهتمات بالتربية في الفنون وركن تفاعلي للمعلّمة ناعسة عيسى القاسم معلمة التربية الفنية بالمتوسطة 177 التابعة لمكتب شمال الرياض استخدام السفيفة الخوصية وإمكانات توظيفها في الفنون التشكيلية تشاركها والدتها الفاضلة الموهوبة لطيفة.
وأخذت ريم الراشد مديرة إدارة الإشراف التربوي والقيادات النسائية والحاضرات من ذوات الاختصاص في التربية في الفنون والمهتمات جولة متأنية محفزة وتفاعلن مع ما تم عرضه من قبل المعلمات والمشرفات المتميزات في الأركان التفاعلية التطبيقية وكرمت المشاركات والمنظمات من جانبها عبرت الدكتورة نوف العجمي وكيلة جامعة دار العلوم عن شكرها لوزارة التعليم على جهودها المتميزة في الميدان وأثنت على جهود الجامعة أيضا وماتقدمه من مشاركة مجتمعية لجميع القطاعات في المجتمع وما تقدمه من تسهيلات للبرامج واللقاءات النوعية الهادفة متمنية للجميع التوفيق والسداد.
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