8 توصيات في ختام ملتقى فرط الحركة وتشتت الانتباه بالرياض (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

أول تعليق من «علي العلياني» بعد توجيه «العيسى» برفع قضية ضده

أول تعليق من «علي العلياني» بعد توجيه «العيسى» برفع قضية ضده

متحدث «المرور»: رفع السرعات القصوى للطرق والشوارع قريباً

متحدث «المرور»: رفع السرعات القصوى للطرق والشوارع قريباً

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

تأخير موعد إيداع معاشات التقاعد 24 ساعة

تأخير موعد إيداع معاشات التقاعد 24 ساعة

8 توصيات في ختام ملتقى فرط الحركة وتشتت الانتباه بالرياض (صور)

8 توصيات في ختام ملتقى فرط الحركة وتشتت الانتباه بالرياض (صور)
0

تواصل – هياء الدكان:

اختتم ملتقى “فرط الحركة وتشتت الانتباه” الثاني، الذي نظّمته إدارة التربية الخاصة في الإدارة العامة للتعليم بالرياض ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، فعالياته بالعديد من التوصيات.

وأوصى الملتقى بأهمية توفير الخدمات المساندة والاستشارية المتجولة في برامج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والاستمرار في تنفيذ الدورات التخصصية للمختصين بالعمل مع ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من أولياء الأمور والمختصين، وتفعيل دور ومشاركة أولياء الأمور مع المختصين والمختصات من أجل تقديم التغذية الراجعة لأبنائهم، والتأكيد على التشخيص الطبي الدقيق والمبكر لتفادي وقوع الأطفال للتشخيص الخاطئ أو المتأخر.

وشدد الملتقى على أهمية مشاركة الفريق متعدد التخصصات؛ بدءًا من أولياء الأمور، ومعلمي التعليم العام والتربية الخاصة والأخصائيين النفسانيين، وغيرهم، وذلك لتحديد احتياجات الطفل وتشخصيه”.

ودعا ملتقى فرط الحركة وتشتت الانتباه الثاني إلى استخدام الأدوات المقننة على البيئة السعودية للتعرف على الطلبة ذوي الاضطراب والتشتت، والتركيز على الجوانب السلوكية والأكاديمية والدوائية عند تقديم الخدمة لهم، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الخدمات للبالغين بما يتلاءم مع تطورهم الجسماني والتغيرات الفسيولوجية لهم”.

  

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرياض.. أهالي «طويق» يجددون الشكوى من «مدرسة الحرائق المتكررة»

الرياض.. أهالي «طويق» يجددون الشكوى من «مدرسة الحرائق المتكررة»

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

رحلة للمتميزين من طلاب دار التوجيه بالرياض لمحافظة الدرعية

رحلة للمتميزين من طلاب دار التوجيه بالرياض لمحافظة الدرعية

«الإنذار المبكر» ينبّه: عوالق ترابية على الرياض تستمر حتى مساء الغد

«الإنذار المبكر» ينبّه: عوالق ترابية على الرياض تستمر حتى مساء الغد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>