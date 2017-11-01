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نائب الرئيس اليمني يدعو القبائل لمساندة الجيش الوطني لإنهاء الانقلاب

نائب الرئيس اليمني يدعو القبائل لمساندة الجيش الوطني لإنهاء الانقلاب
TO GO WITH AFP STORY BY ACIL TABBARA Yemeni General Ali Mohsen al-Ahmar listens to a question during an interview with AFP in Sanaa on February 18, 2012. Referendum-like elections will be held in Yemen on February 21 to approve Abdrabuh Mansur Hadi as a consensus president for a two-year term to replace President Ali Abdullah Saleh, who is stepping down after a year of protests under a Gulf-brokered deal. AFP PHOTO/MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)
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تواصل – واس:

أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني اليمني في جبهات القتال ضد مليشيا الانقلاب.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن نائب الرئيس اليمني دعا خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع قيادات عسكرية يمنية، القبائل وكل أحرار الوطن لمساندة الجيش الوطني اليمني من أجل الخلاص من كابوس الانقلاب وإنهاء المعاناة التي تسبب بها.

وثمّن دعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للشرعية في بلاده، منوهاً بمخرجات اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان في دول التحالف وتأكيدهم على استمرار الدعم للشرعية وإنهاء الانقلاب.

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