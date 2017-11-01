أمير مكة بالإنابة يتفقد مطار المؤسس الجديد بجدة ويتسلم أول تذكرة صعود

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

أول تعليق من «علي العلياني» بعد توجيه «العيسى» برفع قضية ضده

أول تعليق من «علي العلياني» بعد توجيه «العيسى» برفع قضية ضده

متحدث «المرور»: رفع السرعات القصوى للطرق والشوارع قريباً

متحدث «المرور»: رفع السرعات القصوى للطرق والشوارع قريباً

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

تأخير موعد إيداع معاشات التقاعد 24 ساعة

تأخير موعد إيداع معاشات التقاعد 24 ساعة

أمير مكة بالإنابة يتفقد مطار المؤسس الجديد بجدة ويتسلم أول تذكرة صعود

أمير مكة بالإنابة يتفقد مطار المؤسس الجديد بجدة ويتسلم أول تذكرة صعود
0

تواصل – فريق التحرير:

زار أمير مكة المكرمة بالإنابة الأمير عبدالله بن بندر، صالات المغادرة والقدوم في مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة؛ وتسلم سموه أول تذكرة صعود تجريبية في المطار الجديد.

يضم المطار الجديد، فندقا من 3 طوابق و120 غرفة، و81 مصلى، وكذلك نظامًا متطورًا لمناولة الأمتعة يبلغ طوله 34 كم، فضلًا عن 18 ألف متر مربع مساحات خضراء داخل الصالات.

كما شملت الجولة، مجمع صالات السفر، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 810 آلاف م2، ويحتوي على 220 كاونترًا، و80 كاونترًا للخدمة الذاتية للركاب.

وزار أمير مكة بالإنابة طريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز الذي يربط المدخل الرئيسي للمطار الجديد على طريق الأمير ماجد بالحرمين.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>