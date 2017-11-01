أمير مكة بالإنابة يتفقد مطار المؤسس الجديد بجدة ويتسلم أول تذكرة صعود

تواصل – فريق التحرير:

زار أمير مكة المكرمة بالإنابة الأمير عبدالله بن بندر، صالات المغادرة والقدوم في مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة؛ وتسلم سموه أول تذكرة صعود تجريبية في المطار الجديد.

يضم المطار الجديد، فندقا من 3 طوابق و120 غرفة، و81 مصلى، وكذلك نظامًا متطورًا لمناولة الأمتعة يبلغ طوله 34 كم، فضلًا عن 18 ألف متر مربع مساحات خضراء داخل الصالات.

كما شملت الجولة، مجمع صالات السفر، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 810 آلاف م2، ويحتوي على 220 كاونترًا، و80 كاونترًا للخدمة الذاتية للركاب.

وزار أمير مكة بالإنابة طريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز الذي يربط المدخل الرئيسي للمطار الجديد على طريق الأمير ماجد بالحرمين.