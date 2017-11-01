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لأول مرة.. فريق سعودي يفحص الطائرات قبل شحنها للمملكة

لأول مرة.. فريق سعودي يفحص الطائرات قبل شحنها للمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

قام فريق من الشركة السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد المحدودة، أخيراً بفحص محركات طائرات “هوك” او” Hawk” قبل شحنها وإرسالها إلى المملكة العربية السعودية من مصنع رولز رويس في بريستول بالمملكة المتحدة.

ويعد الفريق المكون من أيمن السرحي وهاني الزهراني وعمر الكثيري، أول فريق سعودي يقوم بعمليات التفتيش والاختبار والقبول للمحركات؛ حيث كانت المهمة يقوم بها في السابق خبراء أجانب.

وأوضح “توني بارتون”، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصيانة، قوله إنه سعيد وفخور بالفريق الذي أكمل مهمة التفتيش والقبول. وأضاف: “إن الفريق السعودي قام بتفتيش وقبول محرك الطائرات بطريقة عالية المهارة والمهنية، وبجودة ليست أقل شأنًا من الخبراء الأوروبيين”، وفقا لـ”عرب نيوز”.

وأشار بارتون إلى أنّ رؤية الشركة السعودية للصيانة وإدارة خطوط الامداد المحدودة، وهي شركة سعودية تعمل بالشراكة مع شركة “بي إي إي سيستمز”، والمتخصصة في إدارة خطوط الإمداد، تؤكّد على تقديم أرقى وأكثر خدمات التوريد لشركائها وفقًا للمعايير الدولية الحديثة.

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