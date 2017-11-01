نتائج غرفة مكة.. القرشي لـ«الصناع» والحارثي لـ«التجار»

تواصل – فريق التحرير:
أسفرت نتائج الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في دورتها العشرين، والتي تم إعلانها مساء الأربعاء، عن فوز الشيخ أنس بن عبدالصمد القرشي بعضوية مجلس الإدارة عن فئة “الصناع” بعد أن حصد 697 صوتاً، وخالد الحارثي عن فئة التجار، فيما خلت قائمة الفائزين من أي اسم نسائي من المرشحات اللاتي فشلن في نيل الأصوات الكافية للفوز.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
أولا: فئة الصناع
الشيخ أنس القرشي 697 صوت
المهندس عبدالمجيد القرشي 550 صوت
نايف الزابدي 850 صوت
مروان شعبان 754 صوت
سلطان أزهر 600 صوت
ثانيا: فئة التجار
خالد الحارثي 700 صوت
مازن درار 580 صوت
مصططفى رجب 575 صوت
توفيق السويهري 530 صوت
بسام اللحياني 337 صوت
فيصل نيازي 327 صوت