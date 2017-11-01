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نتائج غرفة مكة.. القرشي لـ«الصناع» والحارثي لـ«التجار»

نتائج غرفة مكة.. القرشي لـ«الصناع» والحارثي لـ«التجار»
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تواصل – فريق التحرير:

أسفرت نتائج الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في دورتها العشرين، والتي تم إعلانها مساء الأربعاء، عن فوز الشيخ أنس بن عبدالصمد القرشي بعضوية مجلس الإدارة عن فئة “الصناع” بعد أن حصد 697 صوتاً، وخالد الحارثي عن فئة التجار، فيما خلت قائمة الفائزين من أي اسم نسائي من المرشحات اللاتي فشلن في نيل الأصوات الكافية للفوز.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

أولا: فئة الصناع

الشيخ أنس القرشي 697 صوت

المهندس عبدالمجيد القرشي 550 صوت

نايف الزابدي 850 صوت

مروان شعبان 754 صوت

سلطان أزهر 600 صوت

ثانيا: فئة التجار

خالد الحارثي 700 صوت

مازن درار 580 صوت

مصططفى رجب  575 صوت

توفيق السويهري 530 صوت

بسام اللحياني 337 صوت

فيصل نيازي 327 صوت

 

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