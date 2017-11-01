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«إندبندنت»: أين كانت عاطفة «ترامب» عندما قتل مسيحي أبيض عشرات الأمريكيين؟

«إندبندنت»: أين كانت عاطفة «ترامب» عندما قتل مسيحي أبيض عشرات الأمريكيين؟
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تواصل – سامر محمد:

انتقدت صحيفة “إندبندنت” البريطانية الفارق في تعامل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مع الحادث الإرهابي الذي قتل فيه أمريكي مسيحي أبيض 59 شخصاً في “لاس فيجاس” الشهر الماضي، وبين رد فعله على عملية الدهس الإرهابية التي قتل فيها 8 أشخاص في منهاتن بنيويورك.

وتساءلت الصحيفة: أين كانت عاطفة وقيادة الرئيس الأمريكي الشهر الماضي عندما كانت أمريكا في حاجة ماسة لتحرك حاسم لمحاربة الإرهاب الداخلي، وأين كان كل هذا الغضب من زعماء الجمهوريين من أجل سرعة تقديم تشريعات للمساعدة في حماية الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال؟

وتحدثت الصحيفة عن أن الجمهوريين لم يضيعوا فرصة ما حدث في منهاتن بنيويورك وسارعوا في الحال بضرب طبول الحرب ضد المجتمع الإسلامي، كما استخدم الرئيس الأمريكي “تويتر” بعد ساعات فقط من عملية الدهس لتوجيه اللوم إلى الديمقراطيين، وأكد على أنه سيتم إدخال تغييرات سريعة لتعزيز الحدود، وإبقاء الأشخاص غير المرغوب فيهم بعيداً عن أمريكا.

ورأت الصحيفة أن تحركات “ترامب” تظهره وكأنه شخص يسعى للحصول على كبش فداء، مشيرة إلى أن دعوات اليمين الأمريكي التي ظهرت بعد عملية الدهس منافقة جداً.

ولفتت إلى أن أصوات اليمين الأمريكي والمحافظين لا تظهر عندما يرتكب أمريكي أبيض الجرائم مستخدماً أسلحة الدمار الشامل المصغرة كما حدث في “لاس فيجاس” قبل شهر واحد.

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