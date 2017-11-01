بسبب تزوير الشهادات.. إحالة 198 وافداً يعملون مساعدي مهندسين وفنيين للنيابة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

متحدث «المرور»: رفع السرعات القصوى للطرق والشوارع قريباً

متحدث «المرور»: رفع السرعات القصوى للطرق والشوارع قريباً

تأخير موعد إيداع معاشات التقاعد 24 ساعة

تأخير موعد إيداع معاشات التقاعد 24 ساعة

أول ظهور بالفيديو لرجل الهيئة المصاب بالرصاص بجوار كلية البنات

أول ظهور بالفيديو لرجل الهيئة المصاب بالرصاص بجوار كلية البنات

وزير التعليم يُوجِّه بمقاضاة «علي العلياني» بسبب «عصابات التوظيف والفساد»

وزير التعليم يُوجِّه بمقاضاة «علي العلياني» بسبب «عصابات التوظيف والفساد»

بسبب تزوير الشهادات.. إحالة 198 وافداً يعملون مساعدي مهندسين وفنيين للنيابة

بسبب تزوير الشهادات.. إحالة 198 وافداً يعملون مساعدي مهندسين وفنيين للنيابة
0

تواصل – الرياض:

بعد توجيه وزير الداخلية بالبدء بتدقيق شهادات مساعدي المهندسين والفنيين، أكدت الهيئة السعودية للمهندسين، أنه تم إحالة 198 وافداً يعملون في مهنة مساعد مهندس وفني للنيابة، بعد أن ثبت حملهم شهادات غير صحيحة، لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

وكانت الهيئة قد دققت خلال الأشهر الخمسة الماضية في نحو 20 ألف شهادة؛ للتأكد من مدى صحتها، وكانت قد نجحت في إيقاف مزوري الشهادات الهندسية بعد تنفيذ سلسلة من إجراءات عملية التدقيق على شهادات المهندسين الوافدين قبل دخولهم للمملكة والتحقق منها، وإلزامهم بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، واختبار هندسي مهني، ومقابلة شخصية بحسب ‘‘الاقتصادية‘‘.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أكد الدكتور جميل البقعاوي؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أنه سيتم إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة، بعد أن تم ضبطهم قبل البدء في ممارستهم مهنة الهندسة سواء عبر الشركات الهندسية، أو المقاولات وغيرها من القطاعات.

يذكر أنه في حال ثبوت عدم صحة الشهادة أو تزويرها، تقوم الهيئة بإرسال المستندات مع تقرير الشركة، وخطاب الجامعة بصورة رسمية للجهة المختصة بوزارة الداخلية لاستكمال اللازم حسب نظام مكافحة التزوير.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن أتمت هيئة المهندسين عملية الربط الإلكتروني مع وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات، ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بهدف الوصول إلى التطبيق الأمثل للقرار.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

العبداللطيف لـ«تواصل»: وقف استقدام المهندسين الأجانب قرار مصيري في صالح مهندسي المملكة

العبداللطيف لـ«تواصل»: وقف استقدام المهندسين الأجانب قرار مصيري في صالح مهندسي المملكة

«هيئة المهندسين» تدعو للتسجيل للحصول على الدرجات المهنية

«هيئة المهندسين» تدعو للتسجيل للحصول على الدرجات المهنية

«هيئة المهندسين»: إغلاق 40 مكتباً مخالفاً لنظام مزاولة المهنة

«هيئة المهندسين»: إغلاق 40 مكتباً مخالفاً لنظام مزاولة المهنة

«هيئة المهندسين»: عدد المستفيدين من الدورات المدعومة بلغ 5 آلاف

«هيئة المهندسين»: عدد المستفيدين من الدورات المدعومة بلغ 5 آلاف

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>