بسبب تزوير الشهادات.. إحالة 198 وافداً يعملون مساعدي مهندسين وفنيين للنيابة

تواصل – الرياض:

بعد توجيه وزير الداخلية بالبدء بتدقيق شهادات مساعدي المهندسين والفنيين، أكدت الهيئة السعودية للمهندسين، أنه تم إحالة 198 وافداً يعملون في مهنة مساعد مهندس وفني للنيابة، بعد أن ثبت حملهم شهادات غير صحيحة، لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

وكانت الهيئة قد دققت خلال الأشهر الخمسة الماضية في نحو 20 ألف شهادة؛ للتأكد من مدى صحتها، وكانت قد نجحت في إيقاف مزوري الشهادات الهندسية بعد تنفيذ سلسلة من إجراءات عملية التدقيق على شهادات المهندسين الوافدين قبل دخولهم للمملكة والتحقق منها، وإلزامهم بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، واختبار هندسي مهني، ومقابلة شخصية بحسب ‘‘الاقتصادية‘‘.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أكد الدكتور جميل البقعاوي؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أنه سيتم إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة، بعد أن تم ضبطهم قبل البدء في ممارستهم مهنة الهندسة سواء عبر الشركات الهندسية، أو المقاولات وغيرها من القطاعات.

يذكر أنه في حال ثبوت عدم صحة الشهادة أو تزويرها، تقوم الهيئة بإرسال المستندات مع تقرير الشركة، وخطاب الجامعة بصورة رسمية للجهة المختصة بوزارة الداخلية لاستكمال اللازم حسب نظام مكافحة التزوير.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن أتمت هيئة المهندسين عملية الربط الإلكتروني مع وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات، ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بهدف الوصول إلى التطبيق الأمثل للقرار.