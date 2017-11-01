أول تعليق من «علي العلياني» بعد توجيه «العيسى» برفع قضية ضده

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علق الإعلامي علي العلياني على توجيه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى برفع قضية ضده بحجة اتهامه الوزارة بوجود عصابات فساد فيها، بقوله: “نحن لا نخاف من المنايا”.

وقال العلياني في برنامج “معالي المواطن” على قناة mbc: “هناك الكثير من الملفات السلبية تجاه الوزارة، إلا أنها تفرغت للردود، أما بالنسبة لمتحدث وزارة التعليم، الذي غرد بأن الوزير وجه برفع قضية ضدي، هو الآن يطلب المشاركة في برنامجنا، وأنا أقول له بما أنكم كتبتم تلك التغريدة واتجهتم في ذلك المسار فإن إجابتي هي لا”.