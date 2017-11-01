متحدث «العمل»: رفع قضية طفل «خميس مشيط» المُعنف للنيابة العامة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال خالد أباالخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة بصدد رفع حالة الطفل المعنف من والده وخاله بخميس مشيط إلى النيابة العامة، تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد المعنفين أمام المحكمة المختصة.

وأكد أباالخيل، في مداخلة هاتفية مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن الوزارة تفاعلت سريعا مع مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الطفل الذي يشتكى تعنيفه من أباه وخاله في “خميس مشيط”، وأنها توصلت إليه سريعا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتم نقله إلى المستشفى أولا للاطمئنان على صحته وعدم تعرضه لأي اعتداء من أي نوع، ثم إيداعه دار الرعاية الاجتماعية ليتم تهيئته نفسيا.

وطالب متحدث “العمل” كل من يعرض لحالة إيذاء من أي نوع، لا سيما من النساء والأطفال، أو من يعرف أحدا يتعرض للإيذاء أن يبادر بالاتصال على رقم 1919، والذي خصصته الوزارة للتعامل مع تلك الحالات، وتقديم الحماية لها، وفقا لنظام الحماية من الإيذاء.