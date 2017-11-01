شاهد.. التغييرات بصحن المطاف مع بدء مشروع «تهيئة زمزم»

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر منطقة صحن المطاف بالحرم المكي الشريف، خلال أعمال مشروع تهيئة بئر زمزم.

وأظهر المقطع حدوث تغيرات كبيرة، أبرزها تحديد الدخول لصحن الطواف من باب الملك فهد فقط، بينما يكون الخروج من جهة باب الفتح.

وظهرت مساحات خالية بجوار الكعبة المشرفة، خصصت لأداء الصلوات، والدخول إليھا من جمیع أبواب المسجد الحرام.

يُذكر أن مشروع تھیئة بئر زمزم، وصل إلى مرحلة تعقیم ومعالجة بیئة المناطق المحیطة بالبئر، من بواقي الخرسانات والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام القديم.