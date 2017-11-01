بالصور.. ضبط شبكة من العمالة الوافدة تُدير مصنعاً للخمور بالرياض

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بناء على التعاون المستمر بين فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وشرطة المنطقة، تم ضبط وإتلاف مصنع للخمور والمسكرات تديره شبكة من العمالة الوافدة، حيث وجد بداخله 31 جالوناً سعة الواحد منها 250 لتراً، و350 قارورة مليئة بالخمور المصنعة محلياً.

وبين المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن مركز الهيئة تلقى بَلَاغَاً عن الموقع المذكور في نطاق عمله، وقام بإكمال ما يلزم بالتنسيق مع الشرطة.