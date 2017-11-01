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بعد عملية دهس نيويورك.. «ترامب» يهدد بإلغاء قرعة «البطاقة الخضراء»

بعد عملية دهس نيويورك.. «ترامب» يهدد بإلغاء قرعة «البطاقة الخضراء»
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تواصل – وكالات:

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مُجَدّدَاً بإِلْغَاء قرعة الحصول على تصريح إِقَامَة دائمة في الولايات المتحدة (البطاقة الخضراء، جرين كارد)، وذلك عقب عملية الدهس أمس الثلاثاء بنيويورك.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في تويتر: “جاء (هذا) الإرهابي إلى بلادنا بمساعدة برنامج القرعة لتأشيرات التنوع الذي وضعه تشاك شومر”.

وَتَابَعَ ترامب قَائِلاً: “أريد نظاماً قائماً على الجدارة.. نحن ندعو بنشاط إلى مثل هذه الهجرة، لكن لا نريد مزيداً من هذا النوع من عمليات القرعة الذي يريده الدِيمُقْرَاطِيّون.. نحن بحاجة لأن نصبح أقوى بكثير (وأكثر ذكاءً)”.

جَدِيرٌ بِالذِّكْرِ، أن منفذ الهجوم الإرهابي بمنهاتن في نيويورك، سيف الله صايبوف، كان قد فاز بقرعة البطاقة الخضراء، التي دخل بموجبها إلى الولايات المتحدة.

وتشرف وزارة الخارجية الأمريكية على برنامج القرعة المخصص للفوز بالتأشيرات Diversity Immigrant Visa (تأشيرات للمهاجرين من جنسيات مختلفة). وهو يقدم كل عام 55 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لمواطني الدول ذات مستويات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة. ويحدد الكمبيوتر الفائزين في هذه القرعة عن طريق الاختيار العشوائي.

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