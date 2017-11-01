اكتشاف تصنيف سري في «آيفون» يهدد خصوصية الفتيات

تواصل – فريق التحرير:

حذرت عشرات المغردات عبر موقع “تويتر” من تصنيف خفي في هواتفهن، يُدرج صورهن الخاصة ضمن مجلد سري داخل ألبوم الصور تحت اسم “حمالة صدر-brassiere”.

وأصيبت بعض المستخدمات بصدمة عندما اكتشفن وجود فئة جديدة خفية تظهر عند البحث عنها في محرك بحث ألبوم الصور، تضم صوراً شخصية للنساء والفتيات اللواتي يصورن أنفسهن صوراً سيلفي مثيرة وما شابه.

وذكرت هؤلاء المستخدمات، أنهن عندما بحثن في تطبيق الصور على هواتف “آيفون” عندما يتعلق بمشد نسائي أو حزام لتضييق الخصر وشفط الدهون، ظهرت موجودة ضمن “ملف خاص” خفي.

وتطرقت بعض المستخدمات إلى بصمة الوجه “فيس آي دي” المثيرة للجدل في هاتف “آيفون X”، وإمكانية استخدام هذه التكنولوجيا كشكل من أشكال المراقبة في المستقبل، أو أداة قوية في أيدي أجهزة إنفاذ القانون أو المسوقين والمعلنين.