الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

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تواصل – فريق التحرير:

بالتنسيق بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرطة منطقة الرياض، ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي القبض على وافد من جنسية عربية يعمل مديراً في إحدى الشركات، وذلك بعد ابتزازه موظفة وتهديدها بالفصل إن لم تخرج معه وفق أهوائه.

وأكدت مصادر خاصة لـ”تواصل” أن الوافد قام بحرمان الموظفة من المكافآت، حين رفضت طلبه بالخروج معه، ولم يكتفِ بذلك حيث هددها بالفصل من وظيفتها بالشركة.

وبعد ضبطه من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، تبين أنه حاول مساومة بعض الموظفات الأخريات، وأعطاهن وعوداً بالترقية والمكافآت بشرط الخروج معه؛ وعليه تم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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