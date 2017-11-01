مشهد مؤثر.. أصدقاء الطالب «الرويلي» يحتفون به بعد إجرائه عملية جراحية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

في مشهد مؤثر اسْتَقْبَلَ الطالب فايز الرويلي، بالفرح والسرور، زملاءه ومعلميه في المدرسة بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح بِفَضْل الله.

يُذْكَرُ أَنَّ الطالب الرويلي يدرس بالصف الثَّانِي الابتدائي في مدرسة القمم الأهلية بسكاكا، ويُعَانِي مُنْذُ ولادته من إعاقة في يديه، وقد تجاوزها بكل شجاعة وتميز في دراسته.

وَأَكَّدَ الطفل الرويلي أنه يشعر بأنه إِنْسَان طبيعي ولا تمنعه الإعاقة من ممارسة جميع أنشطته اليومية بكل شجاعة وإيمان، معتزاً بوالديه ومدرسته وزملائه بالمدرسة لما قدموا له من اهتمام ودعم معنوي.