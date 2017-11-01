«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد خالد أباالخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه بالتعاون مع الجهات المختصة تم التوصل للطفل المعنف من والده وخاله بخميس مشيط.

وأضاف أباالخيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ أن وحدة الرعاية الاجتماعية في منطقة عسير تتابع حالة الطفل وتقدم له الرعاية اللازمة.

وكان الطفل المعنف قد نشر عبر مقطع فيديو حالته الاجتماعية وتعرضه للتعنيف على يد والده فضلا عن تهديد خاله له، قائلا عبر المقطع ‘‘إن أمه مطلقة ووالده مريض نفسياً ودائماً يعنفه وخاله يهدده، ويقول إنه يرمي نفسه في الشارع، وإنه ذهب إلى الشرطة أكثر من مرة، ويطالب بحمايته وإكمال دراسته‘‘.

وبعد المقطع، وجه الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، محافظة خميس مشيط وشرطة منطقة عسير، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بتقصِّي حالة الطفل، والرفع بتقرير عاجل يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية.