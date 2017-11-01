متحدث «المرور»: رفع السرعات القصوى للطرق والشوارع قريباً

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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أنه لا أحد مستثنى من تطبيق الأنظمة واللوائح، معترفاً بوجود “أخطاء فردية” من بعض رجال المرور أيضاً.

وقال الربيعان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “القضية” بقناة “الإخبارية”، والذي خصص حلقة لمناقشة السلامة المرورية وعلاقتها بسلوك السائقين، إن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة هو الخطر الأكبر على قائدي المركبات، وَفْقَاً لما تَوَصَّلَت إليه الإدارة من واقع الحوادث التي تقع، وكذلك المخالفات التي يتم تسجيلها.

وَشَدَّد متحدث المرور على أن “الأخطاء الفردية” لبعض رجال المرور يجري محاسبتهم عليها دورياً.

وفي سياق مختلف أكد الربيعان أنه سيتم رفع السرعات القصوى للطرق والشوارع، وتعديلها على نظام الرصد الآلي “ساهر”، مشيراً إلى أن غالبية الطرق في المملكة جرى تطويرها، مما يستلزم إعادة النظر في رفع معدل السرعات، وفقا لتوجيهات وزير الداخلية عن الواقع المروري الحالي.

وشدد الربيعان على أنه قبل إقرار السرعات الجديدة سيتم الأخذ في الاعتبار مواصفات الطرق ومتطلبات السلامة.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  2. ١
    سيف

    ليس الخطاء عيب ومحاسبتهم للارتقاء بالعمل.

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