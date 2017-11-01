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«النقل» تطلق نظام إدارة الجسور BMS

«النقل» تطلق نظام إدارة الجسور BMS
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 تواصل – واس:

أطلقت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، نظام إدارة الجسور BMS المعتمد عالمياً في فحص وتقييم الجسور والمنشآت التابعة للوزارة، وذلك بحضور نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب وكيل الوزارة للطرق المهندس ماجد العرقوبي، ووكيل الوزارة المساعد للتشغيل والصيانة المهندس فايز الحربي، وعدد من المهندسين والمختصين من منسوبي الوزارة.

ويعد هذا النظام الذي شرعت الوزارة في استخدامه أخيراً أحد الأدوات نحو توظيف التقنية في إدارة بيانات الجسور والمنشآت، من خلال نماذج هندسية اقتصادية، كما يحوي النظام نماذجَ للتنبؤ بالعيوب المستقبلية والإصلاحات المطلوب العمل عليها بناءً على حالة كل جسر أو منشأة في طرق المملكة والتي يبلغ عددها 4914.

وقال المهندس محمد العنزي المدير العام للجسور والمنشآت بوزارة النقل: إن أهمية النظام تكمن في كونه يتيح عمل المقارنة، وتقييم حالة الجسور لكل منطقة إدارية، أو على نطاق جميع المناطق الإدارية, إلى جانب اشتماله على خاصية حساب تكلفة الإصلاحات أو الميزانية المستقبلية بشكل علمي دقيق لفترة زمنية يتم تحديدها مسبقاً؛ الأمر الذي يمكّن من إدارة مشاريع البنية التحتية في المملكة بشكل علمي وهندسي دقيق.

وأضاف العنزي: أن اختيار هذا النظام جاء نظراً للبيانات الخاصة بكل عنصر من عناصر الجسر التي يوفرها للمهندسين ومتخذي القرار، أو الحالة الإنشائية للعناصر ونسبة الحرج في الجسور، كما يمكن لمهندسي إدارات الطرق في وزارة النقل تتبّع إنجاز أعمال المقاولين في أعمال الإصلاح في مناطق المملكة المختلفة عن بعد.

ويأتي إطلاق هذا النظام ضمن استراتيجية وزارة النقل التي تنتهجها للارتقاء بمستوى جودة الطرق والجسور وتطويرها وتوفير الخدمات اللازمة عليها وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها، ورفع مستوى المواصفات الفنية لها بإطلاق مشروع نظام فحص وتقييم الجسور الذي يتم طبق المواصفات العالمية، وباستخدام آليات وأنظمة مختبرات متنقلة يتم من خلاله تحديد وقياس جودة وصلاحية هذه المنشآت.

 

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