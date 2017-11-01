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أعضاء بـ«الشورى»: خريجو «التدريب المهني» لا يستطيعون تغيير لمبة محروقة

أعضاء بـ«الشورى»: خريجو «التدريب المهني» لا يستطيعون تغيير لمبة محروقة
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تواصل – فريق التحرير:

انتقد أعضاء بمجلس الشورى ما وصفوه ضعفاً كبيراً لمستوى خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ لدرجة أن الطالب يتخرج فيها ولا يستطيع تغيير “لمبة محروقة”؛ مما أدى إلى رفض توظيفهم من قبل شركات القطاع الخاص.

واعتبر بعض النواب أن البطالة التي يعاني منها خريجو المؤسسة لم تعد تشجع على الانضمام إلى كلياتها، رغم سعيها إلى قبول المزيد من الطلاب.

وكشف أحد أعضاء المجلس أن عدد خريجي المؤسسة في جميع برامجها يبلغ أكثر من 34 ألفاً، بينما نسبة القوى العاملة الوطنية التي تعمل في المجال المهني لا يتعدى 10%، علماً بأن المعدل الطبيعي هو 38%.

وتساءلت إحدى العضوات: “ألا يعتبر رفض كثير من شركات القطاع الخاص توظيف خريجي بدعوى ضعف مستوى الخريجين، مؤشراً على ضرورة مراجعة المؤسسة لبرامجها؟”، وفقاً لـ “الحياة”.

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